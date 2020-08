Koronawirus. Nowy ekspert COVID? Zaskakująca deklaracja nowego ministra zdrowia

"Panie Doktorze, zapraszam po nominacji na spotkanie (...) Chętnie zapoznam się z propozycją założeń dla nowego systemu" - napisał na Twitterze Adam Niedzielski . To w odpowiedzi na komentarz popularnego w mediach eksperta dr. Pawła Grzesiowskiego, który po nowych rekordach zakażeń koronawirusem napisał, że potrzebna jest nowa koncepcja zespołowej eksperckiej wiedzy pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Sprzeczne głosy ekspertów

Łukasz Szumowski odchodzi. Ryszard Czarnecki: był tarczą strzelniczą dla mediów i opozycji

W rządowym zespole do spraw epidemii prym wiodą eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. Nie wiadomo jednak dokładnie, jak ich rekomendacje przekładają się na decyzje polityków w sprawie obostrzeń. Zdarzało się, że głosy niezależnych ekspertów oraz tych współpracujących z ministrem znacznie się różniły.

Prof. Andrzej Horban, czyli ekspert powołany przez ministra zdrowia, publicznie podważył kompetencje dr. Grzesiowskiego do komentowania spraw epidemii. - "My nie przyznajemy się do doktora Grzesiowskiego. Odbył trzytygodniowy staż na oddziale zakaźnym, potem zrezygnował i ma specjalizację z pediatrii" - powiedział na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia.