Koronawirus. Nowe zasady w Wielkiej Brytanii

W najbliższym tygodniu ma się odbyć specjalne posiedzenie rządu Wielkiej Brytanii, na którym zostanie zatwierdzony plan wychodzenia kraju z lockdownu . Media na wyspach podają, że rząd planuje wrócić do trzystopniowej skali zagrożenia przypominającej system strefowy, który od połowy lata obowiązywał w Polsce. Stopień restrykcji będzie więc zależny od liczby nowych zachorowań w danym regionie.

Samo spotkanie odbędzie się online, ze względu na kwarantannę Borisa Johnsona. Premier Wielkiej Brytanii miał kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. Sam przeszedł chorobę wiosną. Trudny przebieg COVID-19 miał go skłonić do zmiany zdania na temat natury koronawirusa i sprawić, że premier przychylił się do ostrzejszego zamykania gospodarki. Brytyjska rada naukowa ds. sytuacji kryzysowych ma w nadchodzącym tygodniu opublikować raport ws. działań rządu w najtrudniejszym okresie walki z epidemią.