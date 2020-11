Koronawirus. Anglia. Lockdown wywołał protesty, blisko 200 osób aresztowanych

Rząd Borisa Johnsona wprowadził krajowy lockdown po kolejnym wzroście zachorowań na COVID-19. - Cztery tygodnie lockdownu w Anglii to wystarczający czas, aby wywrzeć rzeczywisty wpływ na liczbę zakażeń koronawirusem - przekonywał brytyjski premier. - Jeśli będziemy stosować ten pakiet środków w sposób, w jaki możemy, nie mam wątpliwości, że ludzie będą mogli mieć tak normalne Boże Narodzenie, jak to możliwe - dodawał Johnson.

Jednak nie wszystkim spodobał się pomysł zamykania kraju - i dość głośno zamanifestowali to w czwartek. Po proteście na Trafalgar Square w Londynie zatrzymano 190 osób, z czego mniejsze grupki były zatrzymywane także w tę samą noc. Policja metropolitarna poinformowała, że wobec jednej z aresztowanych osób będzie wnioskować o grzywnę w wysokości 10 tys. funtów. Wobec pozostałych toczy się postępowanie i prawdopodobnie skończy się na grzywnie za udział w nielegalnym zgromadzeniu.

"Ci, którzy wyszli wczoraj wieczorem protestować, narażali swoje zdrowie i, co jeszcze bardziej frustrujące, narażali zdrowie Londynu i naszych funkcjonariuszy. To jest oczywiście nie do przyjęcia" - ocenił Matt Twist z policji metropolitalnej.