Będą nowe szpitale dla chorych na COVID. Zła sytuacja czy działanie na wyrost?

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w środę, że w planach jest budowa 9 nowych szpitali tymczasowych dla chorych na COVID. W programie "Newsroom" WP do m.in. tej kwestii odniósł się prof. Krzysztof Tomasiewicz, członek Rady Medycznej ds. COVID-19. Zaznaczył, że jest to raczej profilaktyka i "działania na wyrost". - Liczba pacjentów, liczba zakażeń są w miarę stabilne. Na pewno wyższe niż 2 tygodnie temu, natomiast nie mamy takiego ostrego marszu w górę – stwierdził. Jak jednak dodał, "tak naprawdę nie wiemy, jak to się dalej potoczy". – Proszę pamiętać, że tendencja w tej chwili jest taka, abyśmy powoli wracali do przyjmowania pacjentów niecovidowych – powiedział. Jego zdaniem nic nie wskazuje na to, "byśmy za chwilę mieli 50 tysięcy zakażeń dziennie" i "wszystkie szpitale zajęte". Pytany o rekomendacje ws. dalszych obostrzeń oznajmił, że Rada Medyczna wciąż zaleca regionalizację restrykcji. Podkreślił, że na razie nie ma wskazań do zamykania sklepów i galerii handlowych, a największym problemem wciąż pozostaje powrót dzieci do szkół. – Tu nie ma dobrych rozwiązań – stwierdził.

