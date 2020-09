Koronawirus. Nowe strefy żółte. Ekspert nie podziela optymizmu ministra

Z 10 do trzech spadła liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. - W strefie czerwonej nie ma aktualnie żadnego powiatu - poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, podkreślając, że to "dobre informacje".

Tego optymizmu nie podziela dr Tomasz Ozorowski. - Przestaliśmy testować osoby z kwarantanny, co jest akurat właściwym rozwiązaniem, ale ludzie boją się i przestają badać się, kiedy widzą u siebie pierwsze objawy - mówi konsultant wojewódzki ds. mikrobiologii z Poznania.

- Odnoszę wrażenie, że nie chcemy się badać, bo zdajemy sobie sprawę, że rodzinna kwarantanna może trwać tygodniami. Obawiam się, że to właśnie może odpowiadać za spadek liczby przypadków, a tym samym brak stref czerwonych i mniej stref żółtych - stwierdza dr Ozorowski.

Koronawirus. Nowe strefy żółte. Ogniska wirusa mogę zmienić sytuację

- Ważna jest też nie tylko sama liczba przypadków zakażenia koronawirusem, ale też to, czy mamy do czynienia z pojedynczym przypadkiem, czy z ogniskiem. Ta druga sytuacja jest z reguły trudna do opanowania - wyjaśnia mikrobiolog.