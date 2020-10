Koronawirus. Nowe ograniczenia związane z epidemią w Niemczech

We wtorek w Niemczech zarejestrowano 7595 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Sytuacja nie jest jednak jednakowa w całym kraju. Najwięcej nowych przypadków przypada na duże metropolie na prawach landu, czyli Berlin i Hamburg . Dlatego władze postanowiły zareagować.

Niemcy są państwem sfederalizowanym, co daje lokalnym rządom większą swobodę w dostosowywaniu reżimu sanitarnego do swoich potrzeb. Władze Berlina zdecydowały, że od teraz maseczki trzeba będzie nosić "na jarmarkach, w niektórych galeriach handlowych, kolejkach a także tam gdzie nie da się trzymać dystansu powyżej 1,5 metra". Dalej poszły władze bawarskiego Bertchesgadener. W tym graniczącym z Austrią powiecie de facto wprowadzono lockdown .

Koronawirus. Lokalny lockdown w Bawarii

Zamknięte zostały szkoły, przedszkola, hotele i lokale gastronomiczne. Mieszkańcy muszą mieć ważny powód żeby wychodzić z domu. Lokalne władze zakładają, że "zamknięcie" powinno potrwać dwa tygodnie. To dość czasu żeby wygasić aktualne ogniska koronawirusa. Decyzja spowodowana była wzrostem zachorowań na COVID-19 w ciągu ostatniego tygodnia. Odnotowano 270 nowych przypadków wśród mieszkańców stutysięcznego powiatu. Do tej pory w Polsce wyższe współczynniki zachorowań nie były traktowane jako powód do zamykania szkół.