Koronawirus. Nowe ognisko na Pomorzu. Coraz więcej zakażonych

- Oprócz jednego z pracowników, który został odwieziony do szpitala w Gdańsku, wszystkie zakażone osoby czują się w miarę dobrze - przejazał stacji starosta bytowski Leszek Waszkiewicz.

Pomorskie służby sanitarne czekają na wyniki badań próbek pobranych od pozostałych pensjonariuszy. Łącznie w DPS w Parchowie przebywa ok. 70 podopiecznych.

Nie są jeszcze znane wyniki testów ok. 20 pracowników świeckich.

Koronawirus. Nowe ognisko na Kaszubach

Jeśli sytuacja w Parchowie się pogorszy, to do DPD skierowane zostanie wsparcie medyczne. Nie jest wykluczone też, że pensjonariusze zostaną przewiezieni wtedy do innych ośrodków.