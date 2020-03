Koronawirus. Nowe informacje ws. pasażerów autokaru z Dortmundu

Pasażerowie autokaru z Dortmundu, przebywający na zbiorowej kwarantannie, zostaną z niej zwolnieni. Wynik badania jest ujemny.

Są nowe informacje w sprawie pasażerów autokaru jadącego z Dortmundu do Bydgoszczy. Przebywają na zbiorowej kwarantannie, ale zostają z niej zwolnieni. Wynik badania dał bowiem negatywny wynik.

O sprawie donosi lokalny portal tenpoznan.pl. Przypomnijmy, że do autokaru wsiadła osoba, która zgłaszała złe samopoczucie. Pasażerowie byli eskortowani do szpitala przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu, a później na miejsce kwarantanny - do ośrodka w Żerkowie. Osoba, która źle się czuła trafiła na oddział zakaźny Szpitala Miejskiego w Poznaniu.