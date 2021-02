Koronawirus. Nowa mutacja w Polsce. Minister zdrowia potwierdza

Koronawirus. Niedzielski: trzecia fala pandemii jest już w Polsce

- Deklarowana w I kwartale dostawa szczepionek do Polski to ponad 8 mln. Jeżeli producenci wywiążą się ze zobowiązań, zaszczepimy więcej niż 3 mln osób - wyjaśniał z kolei na konferencji prasowej szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. akcji szczepień Michał Dworczyk.

Koronawirus. Michał Dworczyk o akcji szczepień

- Przykro nam, wobec wszystkich seniorów, którzy mają zmieniane terminy szczepień, ale wynika to ze zmian harmonogramu dostaw, pierwotnie producenci deklarowali dostarczenie 14 mln sztuk szczepionek do końca marca, teraz jest mowa o 8 mln dawek - powiedział szef KPRM.

Do Polski do piątku dostarczono 3 298 310 dawek szczepionek, a do punktów szczepień przekazano 2 896 610 dawek.