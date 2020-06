Koronawirus. Niepokojące dane WHO: Rekordowa liczba infekcji. Epidemia w ubojni w Niemczech

Światowa Organizacja Zdrowia donosi o rekordowej liczbie nowych infekcji koronawirusa na świecie. Epidemia w ubojni w Nadrenii Północnej-Westfalii pogarsza bilans zachorowań także w Niemczech.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zarejestrowała w poniedziałek 22 czerwca największy wzrost zachorowań na koronowirusa w ciągu jednego dnia. Jak podała WHO, na całym świecie wykryto ponad 183 tys. nowych przypadków. W Niemczech Instytut Roberta Kocha (RKI) zgłosił 537 nowych zakażeń w ciągu 24 godzin. Oznacza to, że od początku wybuchu epidemii koronawirusa Sars-CoV-2 zaraziło się w Niemczech 190 359 osób. Zmarło 8885 osób, co daje wzrost o trzy ofiary śmiertelne w stosunku do dnia poprzedniego. Według szacunków RKI infekcję przeżyło 175 300 osób. To o 400 osób więcej niż dzień wcześniej.

Rośnie współczynnik reprodukcji wirusa

Jak podaje RKI, wskaźnik R wzrósł w Niemczech w ciągu weekendu znacznie powyżej krytycznej wartości "1”, częściowo z powodu wybuchu infekcji w ubojni Tönnies w Rheda-Wiedenbrück w Nadrenii Północnej-Westfalii. Wskaźnik ten wynosi aktualnie 2,88 (dzień wcześniej: 1,79). Oznacza to, że jedna zainfekowana osoba zaraża średnio od dwóch do trzech innych osób. Wartość wskaźnika odzwierciedla przebieg infekcji około półtora tygodnia wcześniej. Według RKI pojedyncze ogniska zakażeń mogą prowadzić do stosunkowo dużych wahań wskaźnika, zwłaszcza jeśli całkowita liczba zakażeń jest niewielka.

Brazylia smutnym liderem

Jak wynika z dalszych danych WHO z niedzieli, Brazylia była smutnym liderem na świecie z 54 771 nowymi przypadkami, USA odnotowały 36 617, a Indie ponad 15 400 przypadków. Według ekspertów wzrost liczby infekcji może być wynikiem zarówno większej liczby testów, jak i większej liczby zakażeń.

Do niedzieli, według WHO, na całym świecie zarejestrowano 8 708 008 przypadków infekcji. Z powodu koronawirusa zmarło 461 715 osób, co oznacza wzrost o 4743 osoby w stosunku do soboty. Ponad dwie trzecie zgonów miało miejsce w Ameryce Północnej i Południowej.

Wzrost zakażeń w Indiach

W Indiach doszło do wzrostu zakażeń na obszarach wiejskich, gdzie w ostatnich tygodniach z dużych miast powróciły osoby migrujące za pracą. Jak poinformował państwowy urząd planowania Niti Aayog, w 98 z 112 najuboższych okręgów wykryto infekcje. Około 60 procent przypadków znajduje się w trzech regionach z dużymi metropoliami: w regionie ze stolicą w Nowym Dehli, w centrum finansowym Bombaju oraz w centrum przemysłowym Chennai.

(ARD/jar)

