Koronawirus. Niemcy znowu chomikują. Minister ostrzega

Federalna minister rolnictwa Julia Kloeckner (CDU) zaapelowała do niemieckich konsumentów, żeby mimo rosnącej liczby infekcji koronawirusem nie robili zakupów na zapas. - Nie ma żadnego powodu do chomikowania - powiedziała dziennikowi "Frankfurter Allgemeine Zeitung". - Łańcuchy dostaw niezmiennie funkcjonują - dodała Kloeckner wskazując, że w czasie pandemii nie było dnia, by zaopatrzenie w żywność było w Niemczech zagrożone. - Kto chomikuje, postępuje nie tylko nielogicznie, ale też niesolidarnie. A koniec końców wiele z tych zapasów ląduje w śmietniku - ostrzegła polityk chadecji.