Koronawirus. Niemcy: miliard euro na ogólnokrajowe korepetycje

- 20 do 25 procent uczniów może mieć duże braki w nauce, być może nawet dramatyczne - powiedziała Karliczek. - Gdybyśmy stworzyli program korepetycji z podstawowych przedmiotów, potrzebowalibyśmy na to około miliarda euro - zaznaczyła chadecka polityk.

Koronawirus w Niemczech. Program wsparcia w nowym roku szkolnym

Grupą docelową programu byliby przede wszystkim uczniowie, którzy mają zamiar przenieść się albo do szkoły średniej, albo do szkoły zawodowej. Odpowiednie potrzeby muszą być określone "wcześniej w badaniu poziomu nauczania", wyjaśniła Karliczek. Pierwsze oferty mają pojawić się już w wakacje.

Kraje związkowe kierowane przez SPD proponują zaoferować dodatkowe lekcje około co piątemu z 11 milionów uczniów. Oznaczałoby to albo dwie godziny tygodniowo w ciągu całego roku szkolnego, albo cztery godziny w ciągu połowy roku szkolnego. Według Niemieckiego Związku Nauczycieli od początku pandemii odwołano ponad 500 lekcji.

Koronawirus w Niemczech. Zwiększone zapotrzebowanie na wsparcie u 1,5 mln dzieci

"Wspierając tę grupę osób średnio liczbą stu godzin korepetycji, można spodziewać się kosztów w wysokości około 1,5 miliarda euro"- pisze gazeta. Według badania byłyby to "dobrze wydane pieniądze", dzięki którym można by uniknąć dalszego "pogłębiania się nierówności edukacyjnych i zdecydowanie większych dalszych kosztów". W najbliższych miesiącach władze federalne i krajowe "powinny masowo inwestować w rozszerzenie programów wsparcia".

Praca porównawcza we wszystkich rocznikach

Jak informuje gazeta, również IW opowiadał się za przeprowadzeniem testów porównawczych we wszystkich szkołach i we wszystkich rocznikach "w celu systematycznego określenia stopnia zaległości w nauce". Na tej podstawie można by następnie opracować "programy podnoszące umiejętności". Mogą one polegać na dodatkowym wsparciu w postaci materiałów dydaktycznych lub dodatkowym nauczaniu wyrównawczym w godzinach popołudniowych lub w soboty. "Programy mentoringowe mogłyby również odegrać tutaj rolę", wynika z badania IW, na które powołuje się "Rheinische Post". "Oprócz tych ofert należy również opracować oferty systematycznej nauki na okres wakacji" - czytamy.