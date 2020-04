Koronawirus. Niemcy. Gesine Schwan: "uczciwość nakazywałaby przełożenie wyborów w Polsce"

"PiS ma ogromną większość w Sejmie, ale już jesienią miał problemy w wyborach" – oceniła była koordynatorka niemieckiego rządu ds. współpracy z Polską. "Oznacza to, że PiS wprawdzie wydał dużo pieniędzy na świadczenia chociażby dla rodzin, ale nie siedzi tak mocno w siodle, jakby chciała" – dodała. Jej zdaniem teraz PiS może to zmienić dzięki "asymetrycznej sytuacji, w której od tygodni z powodu pandemii nie ma kampanii wyborczej, ale prezydent Duda cały czas jest obecny w publicznych kanałach".

Koronawirus. Niemcy. "Jasny zamiar manipulacji”

W ocenie Schwan bojkot wyborów przez pozostałych kandydatów byłby "bezradnym gestem". "Uważam, że bojkot wyborów jest skuteczny tylko wówczas, gdy jednoznacznie pozwala na ich delegitymizację. Obawiam się, że w tym przypadku to się nie ud"” – oceniła Schwan. Jak wyjaśniła, liczba wyborców opozycji nie jest wystarczająca, by bojkot był skuteczny.

Koronawirus. Niemcy. "TAZ": Gotowi narazić zdrowie obywateli

O sporze wokół terminu wyborów prezydenckich w Polsce pisze w środę także lewicowy dziennik "Die Tageszeitung" (TAZ). Odnotowuje, że w obliczu pandemii coraz więcej prezydentów i burmistrzów miast odmawia organizacji głosowania, które ma się odbyć za około sześć tygodni. "Jednak szef PiS Jarosław Kaczyński i nawet prezydent Andrzej Duda są gotowi na to, by narazić zdrowie obywateli aby utrzymać władzę" – czytamy w dzienniku.

Cytuje wypowiedź Dudy, który niedawno stwierdził, że jeśli można chodzić do sklepu, to można tez pójść do lokalu wyborczego. "Ponieważ jest jedynym kandydatem, który może jeszcze prowadzić kampanię wyborczą i stale pokazywany jest w 'mediach narodowych', dawniej mediach publicznych, ma wysokie notowania we wszystkich sondażach" – pisze gazeta.