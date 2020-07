Koronawirus. Niemcy chcą testować wracających wczasowiczów. Boją się fali zakażeń jesienią

Helge Braun ogłosił, że omawiane są plany dotyczące nałożenia obowiązkowych testów na koronawirusa na wczasowiczów powracających do Niemiec. Szef gabinetu kanclerz Angeli Merkel wyraził zaniepokojenie wzrostem zakażeń w kraju. Decyzja ma spowodować spowolnienie rozprzestrzeniania się infekcji w sezonie wakacyjnym - informuje portal reuters.com.

Doradca Angeli Merkel Helge Braun obawia się koronawirusa

Obecnie trwa sprawdzanie, czy zmuszanie kogoś do przeprowadzenia testów jest zgodne z prawami człowieka. - Myślę, że stosunkowo szybko znajdziemy rozwiązanie - powiedział doradca Merkel. Minister dodał, że działania trzeba podjąć już teraz, aby obniżyć liczbę zakażeń na COVID-19. - W przeciwnym wypadku trudniej będzie kontrolować rozprzestrzenianie się choroby jesienią i zimą - tłumaczył Braun.

Koronawirus. Niemcy boją się nowych ognisk po wakacjach

Według Spanha wracający wczasowicze mogą nieświadomie zarażać innych, co może doprowadzić do nowych ognisk infekcji. Niemcy na liście krajów wysokiego ryzyka umieściły 130 państw, w tym Turcję, Egipt czy USA. W Niemczech potwierdzono ponad 205 tys. przypadków i 9 tys. zgonów spowodowanych SARS-CoV-2. W piątek liczba zakażeń wyniosła 815, co stanowi najwyższy wynik od dwóch miesięcy.