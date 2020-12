Koronawirus. Niemcy biją na alarm. RKI: rekordowa liczba zgonów

Niemieckie urzędy ds. zdrowia zgłosiły 24 740 nowych zakażeń do Instytutu Roberta Kocha (RKI). Tydzień temu zarejestrowano 27 728 nowych zakażeń oraz 952 zgony. Podczas gdy z dnia na dzień zaraża się nieco mniej osób, nadal więcej osób umiera. Po gwałtownym wzroście nowych infekcji spodziewano się tej sytuacji. W sumie ofiarą pandemii w Niemczech padło dotąd 27 968 osób.

Zgłoszona urzędom ds. zdrowia liczba nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu siedmiu dni nieznacznie spadła do 195,1. Zdecydowanie najwyższy wskaźnik osiągnięty został w Saksonii, i wynosi on 414,1. Jest on zatem ponad dwukrotnie wyższy niż średnia krajowa.