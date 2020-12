Koronawirus nie zniknie w przyszłym roku. Dr Grzesiowski ostrzega przed trzecią falą pandemii

- Jeśli ktoś z państwa planuje swoje życie, zastanawiając się, co będzie za 3, za 5, za 10 miesięcy, to musi sobie rok 2021 zanotować w kalendarzu jako rok nienormalny. Nawet, jeśli rozpoczniemy szczepienia w lutym, to one będą trwać co najmniej rok - wyjaśniał lekarz.