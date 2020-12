Koronawirus. Szczepionka zarejestrowana na Wyspach. Producenci o efektach ubocznych

Dopuszczona w środę do użycia w Wielkiej Brytanii szczepionka przeciw koronawirusowi opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech może powodować niepożądane działania Są one łagodne i ustępują w ciągu kilku dni - zapewnia producent w dołączonej do preparatu ulotce.

Koronawirus. Szczepionka zarejestrowana na Wyspach. Producenci: Efekty uboczne łagodne i szybko ustępują (PAP, EPA, Fot: BIONTECH SE)