Koronawirus na świecie. Z powodu Covid-19 zmarło ponad 2 mln osób

Teraz na świecie zakażonych koronawirusem jest ponad 95 mln osób, a w Europie prawie 30 mln. Najwyższa śmiertelność wśród osób zakażonych w stosunku do populacji kraju została stwierdzona w Belgii. Tam na 100 tys. mieszkańców przypada 176 przypadków śmiertelnych Covid-19. W Słowenii jest to 151 zgonów, we Włoszech 135, w Bośni 134, a w Czechach 134 ofiary śmiertelne na 100 tys. mieszkańców.