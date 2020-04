Koronawirus na świecie. Szef WHO: niebawem liczba zakażonych dojdzie do miliona

Na internetowej konferencji prasowej w Genewie szef WHO podkreślał "szybką eskalację i globalne rozprzestrzenianie się" koronawirusa. - Już w najbliższych dniach liczba zakażonych koronawirusem na świecie dojdzie do miliona - ostrzegał Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Chodzi o pierwszą pandemię wywołaną przez koronawirusa - stwierdził szef WHO. Wyjaśniał, że zachowanie patogenu nie jest do końca znane.

Za odkrycie odpowiadają specjaliści pracujący we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej - podaje PAP w serwisie poświęconym koronawirusowi. Z informacji podanych przez KE wynika, że 3 tys. próbek materiału kontrolnego jest gotowych do wysłania do laboratoriów badawczych w całej UE. Mają zapewnić sprawdzenie do 60 mln testów w całej UE.