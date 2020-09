Koronawirus na świecie. Szczepionka na grypę chroni przed COVID-19?

Szczepionki przeciwko grypie sezonowej zawierają antygeny różnych szczepów wirusów grypy, pobudzające układ odpornościowy do wytwarzania chroniących przed nimi przeciwciał. Przy okazji mogą jednak stymulować system immunologiczny przeciwko innym drobnoustrojom, np. wywołującym przeziębienia, sprawiając, że inne niż grypa zakażenia układu oddechowego przebiegają łagodniej lub do nich nie dochodzi.

Szczepionka na grypę pomocna w walce z koronawirusem?

- Przeprowadzone w północnych Włoszech wstępne wyniki badań, opublikowane na początku września, sugerują, że wśród osób w wieku 65 lat i starszych zaszczepionych przeciwko grypie jest o 13 proc. mniej dodatnich testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Z kolei u osób młodszych - od 18. do 65. roku życia - zaobserwowano nawet 17 proc. mniej dodatnich wyników wymazów na COVID-19. To może wskazywać na protekcję przed tym zakażeniem - wyjaśnia.

Podobną zależność - dodaje specjalista - zauważono w przypadku szczepień przeciwko pneumokokom, bakteriom wywołującym m.in. zakażenie płuc. U osób poniżej 65. roku życia, którym podano takie szczepionki, o 39 proc. mniej było dodatnich wymazów na obecność koronawirusa, a w populacji 65 plus – o 44 proc.

Minister zdrowia wyjaśnia, czy w Polsce powstanie ośrodek rehabilitacyjny dla osób po COVID-19

- Trzeba pamiętać, że są to jedynie wstępne wyniki badań i konieczne są jeszcze dalsze obserwacje – podkreśla przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Koronawirus. "Warto zaszczepić się na grypę"

- Wygląda jednak na to, że choć szczepienia są swoiste to mają tzw. heterotopowe działanie, co oznacza, że mogą chronić nie tylko przed patogenami, przeciwko którym są skierowane, ale także przed innymi drobnoustrojami - stwierdza.