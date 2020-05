Koronawirus na świecie. Polacy będą mogli polecieć na Cypr. Jest jeden warunek

Lista krajów została sporządzona na podstawie zaleceń ekspertów ministerstwa Cypru. Co z obywatelami innych państw? Na razie nie mają wstępu na wyspę. Loty z niewymienionych krajów będą realizowane, ale na pokładzie mają znajdować się wyłącznie obywatele Cypru, stali rezydenci oraz osoby ze specjalnym zezwoleniem na wjazd. To jednak nie wszystko: będą musieli poddać się testowi na koronawirusa, izolować się do czasu otrzymania rezultatu, a następnie przebyć 14-dniową kwarantannę.