Koronawirus w Polsce. Egzamin ósmoklasisty coraz bliżej. Sławomir Broniarz apeluje: "Wcale nie musi się odbyć"

Apelujący kilkukrotnie do szefa MEN o zmianę decyzji związkowiec przekonuje, że "proces rekrutacji do szkół średnich mógłby się odbyć na podstawie świadectwa klasy siódmej, półrocza klasy ósmej i oceny końcowej klasy ósmej".

W czerwcu egzamin ósmoklasisty. Dzieci wracają do szkoły

Odniósł się też do pomysłów dotyczących przesunięcia roku szkolnego. - My, jako kraj, w zasadzie jesteśmy nieprzygotowani do nowego roku szkolnego. Od ponad miesiąca domagamy się tego, żeby ten czas, zamiast na jątrzenie i wywoływanie kolejnych awantur, wykorzystać na właściwe przygotowanie do września - dodał.