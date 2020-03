Koronawirus na świecie. Niepokojące informacje z Niemiec. Katalog zaleceń, kogo nie leczyć

Koronawirus cały czas się rozprzestrzenia. Epicentrum pandemii jest obecnie w Europie. Cały czas drastycznie rośnie liczba osób zakażonych i ofiar śmiertelnych we Włoszech i w Hiszpanii.

Bardzo niepokojące informacje płyną także z Niemiec. Z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 198 osób. Władze wprowadziły restrykcyjne przepisy, by przeciwdziałać dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii. Za ich złamanie grozi kara do 25 tys. euro.