Koronawirus na świecie. Na COVID-19 zmarło ponad pół miliona osób

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa poinformował, że do niedzieli na całym świecie stwierdzono 500 107 zgonów u osób zakażonych koronawirusem. Najbardziej dotkniętym krajem są Stany Zjednoczone, gdzie tej pory zmarło 125 747 osób.

Na drugim miejscu znajduje się Brazylia z 57 070 ofiar śmiertelnych. Trzeci kraj to Wielka Brytania, jak dotąd zmarło tam 43 634 osób.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła globalny rekord potwierdzonych infekcji - ponad 189 tysięcy w ciągu 24 godzin. Poprzedni rekord wynosił 183 tysiące przypadków. Zdaniem ekspertów prawdziwa liczba ofiar śmiertelnych wirusa, jest o wiele wyższa, niż wskazują na to oficjalne dane. Spowodowane jest to tym, że wiele osób umiera bez poddania się testom.