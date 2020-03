Koronawirus na świecie. Dramatyczna sytuacja w USA. Najgorzej jest w Nowym Yorku

Koronawirus na świecie cały czas się rozprzestrzenia. Liczba osób zakażonych przekroczyła 590 tysięcy. Zmarło ponad 26 tys. osób. Obecnie to Stany Zjednoczone są krajem, gdzie przypadków zakażeń jest najwięcej. USA wyprzedziły pod tym względem Chiny - informuje PAP.

Najgorsza sytuacja jest w stanie Nowy York. Jak wynika z analizy CNN, do tak szybkiego rozwoju epidemii przyczyniła się z pewnością gęstość zaludnienia. W mieście bowiem z danych z 2010 roku na jednym kilometrze kwadratowym mieszkało dwa razy więcej osób niż w Chicago i ponad trzykrotnie więcej niż w Los Angeles.

Poza tym to właśnie tam jest przeprowadzanych najwięcej testów na koronawirusa. To jedna czwarta wszystkich badań przeprowadzanych w USA.

Coraz gorsza sytuacja jest także w innych stanach. Na zwiększoną falę zachorowań przygotowuje się między innymi Kalofornia. Do Los Nageles przypłynął statek-szpital USNS Mercy, należący do US Navy - informuje Polsat News. Ma odciążyć szpitale na lądzie. Gdy tam będzie toczyła się walka z koronawirusem, jednostka przejmie innych pacjentów, dla których będzie brakowało miejsca.