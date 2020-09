Koronawirus na świecie. Czechy: kolejny rekord zakażeń

Noszenie maseczek. "Obowiązek tylko w czerwonej strefie"

Jak zaznaczył minister zdrowia Adam Vojtiech, pogorszenia się sytuacji epidemicznej nie należy wiązać z powrotem uczniów do szkół, gdyż wśród nowo zakażonych tylko 7 proc. to dzieci w wieku do 15 lat. Z raportów krajowych (wojewódzkich) stacji sanitarno-epidemiologicznych wynika, że najwięcej infekcji - blisko jedną piątą łącznej ich liczby - wykryto u osób wieku od 25 do 34 lat. Podobny udział w nosicielstwie koronawirusa mają grupy wiekowe od 45 do 54 lat oraz od 35 do 44 lat.