Koronawirus. Na Politechnice Warszawskiej powstaje polska szczepionka

Koronawirus. "Szczepionki powstają w komputerze"

- Przeanalizowaliśmy budowę białkową wirusa, czyli ten ciąg liter, a następnie wybraliśmy fragmenty, w którym zakodowane są części kolca koronawirusa. I wybraliśmy te, które nie mutują. Następnie skład białek przetłumaczyliśmy na kodujący go fragment DNA, sprawdziliśmy, czy nie pokrywa się z genomem człowieka i wprowadziliśmy go do plazmidu. Plazmid to taki program, zbiór poleceń dla komórki bakteryjnej, który mówi jej, jak wytwarzać określone białka, w tym przypadku białka budujące kolec wirusa – tłumaczył prof. Ciach.