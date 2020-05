Koronawirus. Na piechotę i przez okienko. Pierwsze w Polsce mobilne centrum testowe

Koronawirus w Polsce. Bezpłatne testy na koronawirusa w mobilnym centrum może wykonać każdy. Wystarczy zarejestrować się telefonicznie na badanie, a następnie podejść - a nie jak do tej pory podjechać samochodem - do okienka diagnostycznego, gdzie zostanie pobrany wymaz z gardła. To pierwszy tego typu punkt w Polsce.

Koronawirus w Polsce. Pierwsze mobilne centrum testowe w Polsce zostało otwarte w poniedziałek na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.