Koronawirus może atakować mózg. Poważne problemy zdrowotne. Przerażające słowa

– Wiadomo obecnie, że u części osób, które ciężko bądź umiarkowanie ciężko przechodziły COVID-19, może dochodzić do ogniskowych bądź rozsianych zmian w strukturalnych mózgu odpowiadających za ważne funkcje intelektualne, emocjonalne i zachowanie – mówi prof. Emilia Łojek, neuropsycholog kliniczny z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostrzega, że "dysfunkcje tego regionu mózgu są groźne dla życia, a w lżejszych przypadkach mogą prowadzić do pogorszenia ogólnego funkcjonowania psychicznego, poznawczego, emocjonalnego. Skutkuje to m.in. sennością, poczuciem zmęczenia, trudnością w koncentracji i orientacji w otoczeniu".

Koronawirus. Niebezpieczna hipoksja

Amerykańscy lekarze wskazują na to, że może wystąpić cicha hipoksja . Zakażony pacjent czuje się dobrze, tymczasem saturacja spada do niebezpiecznego poziomu.

- Cicha hipoksja to dosyć duże spadki saturacji, przy absolutnym braku objawów. Pacjent nie wie, że ma hipoksję, która sama z siebie jest bardzo poważnym stanem, mogącym wpływać na funkcje wielu narządów wewnętrznych. Co więcej, jest bardzo istotnym czynnikiem predykcyjnym w ocenie ciężkości przebiegu COVID-19 i ryzyka progresji do kolejnych stadiów wymagających na przykład przeniesienia na oddział intensywnej terapii - tłumaczy prof. Andrzej Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Szpitala MSWiA w Warszawie, Dziekan Wydziału Medycznego UKSW cytowany przez portal abczdrowie.pl.