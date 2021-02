Koronawirus. Kiedy koniec pandemii? Morawiecki pytany o obostrzenia

- Codziennie przynaglam KE, żeby nie odpuszczać producentom szczepionek - oświadczył Mateusz Morawiecki. - Grupa Wyszehradzka mocno dopinguje instytucje brukselskie, żeby szczepionki do nas jak najszybciej dotarły - dodał.

- Jesteśmy na pewno uzależnieni od dostaw dawek, tempa dostaw szczepionek do nas, ale przygotowaliśmy cały proces, który pozwala nam szczepić kilkaset tysięcy osób dziennie - powiedział Morawiecki.

- Jak patrzę na tę liczbę zaplanowanych dawek, to w maju-czerwcu będą już miliony zaszczepionych osób w Polsce - prognozował premier, dodając, że wtedy będziemy mogli wrócić do "gospodarczej wolności".

Mateusz Morawiecki: w tym roku wzrost PKB co najmniej w okolicach 4 proc.

Szef polskiego rządu oświadczył również, że w tym roku wzrost PKB wyniesie co najmniej 4 proc. - Nie tylko nie będziemy mieć recesji (w tym roku - przp. red.), ale będzie to silne odbicie gospodarcze, myślę, że co najmniej w okolicach 4 proc. - powiedział Morawiecki.