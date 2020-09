Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia podało informacje o nowych przypadkach zakażeń

Zobacz też: Podwyżki dla polityków. Rzecznik rządu Piotr Mueller: kiedyś trzeba będzie wrócić do tematu

Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia o szczepionce: "to kwestia wiosny"

- Realnie myślę, że szczepionka to jest kwestia wiosny i to wiosny niezbyt wczesnej, czyli mówimy tu marzec, kwiecień. Jak nie zadzieją się żadne nieprzewidziane sytuacje w systemie testowania szczepionki, to wtedy rzeczywiście będziemy mogli się na wiosnę zaszczepić - powiedział w rozmowie z Telewizją Republika minister zdrowia Adam Niedzielski.