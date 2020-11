Koronawirus. Ministerstwo Finansów szuka ochotników do walki z epidemią

Informacje o funkcjonariuszach ochotnikach zbiera Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. W mailu rozesłanym do wszystkich Izb Administracji Skarbowej w kraju, rzecznik warszawskiej izby napisał: - W związku z prośbą Ministerstwa Finansów oraz sytuacją epidemiczną, jako KAS mamy w swoich szeregach liczną służbę mundurową. W związku z tym, powstała inicjatywa, aby wesprzeć Służbę Zdrowia w walce z koronawirusem. Nasze wspólne zaangażowanie wiązałoby się z udziałem funkcjonariuszy, którzy jako ochotnicy byliby oddelegowani do określonych zadań.

Inicjatywa Ministerstwa Finansów została przyjęta chłodno

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach odpisała, że nie znalazła ochotników. - Uprzejmie informuję, że po wstępnym rozeznaniu wśród funkcjonariuszy w Świętokrzyskim Urzędzie Celno-Skarbowym, brak chętnych do wsparcia Służby Zdrowia w walce z koronawirusem w formie zaproponowanej przez MF - czytamy w mailu wysłanym do IAS Warszawa.

To nie jedyny urząd, który tak odpowiada na apel ministerstwa. - Pracuje u nas wielu funkcjonariuszy tuż przed emeryturą, to stara kadra. Część pracowników jest na kwarantannie, część po prostu obawia się o swoje zdrowie, też odpowiemy Warszawie negatywnie - mówi pracownik kolejnej izby skarbowej. Dodaje, że pracownicy o wiele chętniej włączają się w inne inicjatywy, na przykład oddają krew.

Ministerstwo Finansów jest zaskoczone naszymi pytaniami o inicjatywę dotyczącą ochotników do pomocy służbie zdrowia. Od rzecznik Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anity Wielanek słyszymy, że to oddolna inicjatywa. Ponieważ funkcjonariusze sami zgłaszali swoją gotowość do wsparcia służby zdrowia, powstał pomysł, aby zapytać, czy nie ma więcej takich ochotników. Anita Wielanek podkreśla, że tak samo narodziła się inicjatywa oddawania przez pracowników i funkcjonariuszy KAS osocza krwi.

- To stary numer resortu, wyręczyć się kimś na dole - tłumaczy były wieloletni pracownik fiskusa. - Inicjatywa ryzykowna, jak będzie sukces to okaże się, że to pomysł ministerstwa. Jak nic z tego nie wyjdzie, to przecież nie my - mówi prosząc o zachowanie anonimowości.