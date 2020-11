Koronawirus. Michał Dworczyk: Mamy nad tym niewielką kontrolę

Koronawirus. Pierwsi pacjenci na Stadionie Narodowym

Dworczyk poinformował, że we wszystkich województwach trwają prace nad stworzeniem szpitali tymczasowych. Docelowo ma powstać 18 takich placówek. W województwach mazowieckim i małopolskim mają zostać uruchomione po dwa takie szpitale. Polityk podał również orientacyjny termin uruchomienia pracy w tymczasowych placówkach.

Polityk skomentował również postępy w pracach na Stadionie Narodowym, gdzie powstaje szpital tymczasowy. - Dzisiaj pierwsi pacjenci mogą trafić do szpitala narodowego na Stadionie Narodowym - powiedział. - Do szpitala narodowego będą trafiali pacjenci przenoszeni z innych szpitali mazowieckich, a w pierwszej kolejności ze szpitala MSWiA. Ci pacjenci, którzy są w średnim stanie będą przenoszeni na narodowy tak, by łóżka na Wołoskiej były wykorzystane dla pacjentów w ciężkim stanie - tłumaczył.