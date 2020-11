Koronawirus. Mateusz Morawiecki: Współpraca na linii rząd-samorządy kluczowa w walce z COVID-19

"Sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo poważna, w szybkim tempie przybywa osób, u których zdiagnozowano zakażenie wirusem SARS-CoV-2 przekraczając 20 000 dziennie, a co najbardziej niepokojące, codziennie do szpitali trafia około 500-1000 osób, a około 50-100 wymaga podłączenia do respiratora" - napisali samorządowcy, podkreślając, że dostępność do opieki zdrowotnej jest coraz bardziej utrudniona.