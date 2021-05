Koronawirus. Maseczki nie wszędzie obowiązkowe. A policja nie przestała karać

Od 15 maja zniesiono obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, w której zachowany jest dystans 1,5 metra od innej osoby. Służby skrupulatnie sprawdzają, czy stosujemy się do nowych zasad. - Pamiętajmy o tym, że luzowanie obostrzeń, które nastąpiło od soboty, nie oznacza odwołania pandemii - mówił w programie "Newsroom WP" podkom. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. - Już w piątek zapowiadaliśmy, że pomimo luzowania obostrzeń, nadal będziemy przeprowadzali kontrole i sprawdzali, czy ludzie stosują się do nowych przepisów. Efekt jest taki, że tylko w sobotę i niedzielę, czyli pierwszy weekend po zniesieniu obostrzeń, ukaraliśmy mandatami dokładnie 1002 osoby, pouczyliśmy 1005 osób i sporządziliśmy 309 wniosków o ukaranie do sądu. To oczywiście dużo mniej niż w poprzednich dniach, kiedy te obostrzenia były surowsze. (…) Nie mniej jednak, mieliśmy powody do podejmowania interwencji. W weekend przeprowadziliśmy ponad 29 tys. kontroli - w środkach komunikacji publicznej, restauracjach czy sklepach - dodał Rzeczkowski.

Rozwiń