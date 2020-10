Koronawirus. Marsz Niepodległości 11 listopada odbędzie się mimo pandemii

Bąkiewicz podkreślił, że państwo polskie jako "praworządne musi stosować do wszystkich tę samą miarę". - Jeśli do środowisk lewicowych jest stosowana taka miara, to my nie spodziewamy się, żeby w stosunku do nas były inne obostrzenia. Mamy w tej chwili zarejestrowane cykliczne zgromadzenie, które odbywa się co roku i będziemy organizowali nasz Marsz - dodał.