Koronawirus. Liczba ofiar pandemii w Europie przekroczyła kolejną granicę

Liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Europie sięga już ponad 12,8 mln. Dzienny przyrost w liczbie zakażeń do obecnie ok. 280 tys. Oznacza to, że ponad połowa wszystkich wykrywanych dziennie przypadków SARS-CoV-2 na świecie pochodzi z Europy. Pogarszająca się sytuacja epidemiczna zaczyna budzić obawy nawet w krajach dysponujących dobrze zorganizowanym systemem opieki zdrowotnej.