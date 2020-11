Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia [10 listopada]

Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba zajętych łóżek

Do dyspozycji najciężej chorych jest 2 460 respiratorów. Korzysta z nich obecnie 1898 pacjentów.

Koronawirus w Polsce. Narodowa kwarantanna coraz bliżej?

Z najnowszej prognozy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że prawdopodobnie będziemy w najbliższym czasie bardzo blisko tej granicy. W szczycie zakażeń, który zdaniem badaczy przypadnie na połowę listopada, będziemy odnotowywać około 27 tys. zakażeń dziennie. Pod koniec listopada liczba ta ma spaść do ok. 20 tys.

Koronawirus w Polsce. Służba zdrowia przekroczyła granicę wydolności

Prof. Horban wylicza, że mamy bazę ok. 50 tys. łóżek, które mogą zostać wykorzystane dla pacjentów chorych na COVID-19. - Przy 30 tys. zdiagnozowanych dziennie średnio 6 tys. osób wymaga pobytu w szpitalu. Średni czas pobytu to dziesięć dni. Oznacza to, że po dziesięciu dniach mamy zajętych 60 tys. łóżek - zwrócił uwagę.