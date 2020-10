Koronawirus. Leszek Jażdżewski zakażony. Donald Tusk zaskoczył wpisem

Pod wpisem Leszka Jażdżewskiego swój komentarz zamieścił Donald Tusk. Były premier i przewodniczący Rady Europejskiej życzył mu nie tylko szybkiej wygranej z koronawirusem, ale też nawiązał do jednego wydarzenia.

Koronawirus. Leszek Jażdżewski zakażony. Donald Tusk nawiązał do 2019 roku

Tym samym Donald Tusk przypomniał o swoim wykładzie na Uniwersytecie Warszawskim, jaki miał miejsce przed wyborami do polskiego parlamentu w 2019 roku . Leszek Jażdżewski wystąpił wtedy przed przewodniczącym RE, co popsuło plany Tuska.

Obecność Leszka Jażdżewskiego miała przyciągnąć do Platformy Obywatelskiej młodych wyborców, a wykład Donalda Tuska umocnić jego pozycję przed ewentualnym startem w wyborach prezydenckich.

Z planu wyszło fiasko. Leszek Jażdżewski mocno skrytykował Kościół Katolicki w Polsce. "Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody" - mówił wtedy redaktor naczelny "LIBERTE!", dziś jeden z zakażonych koronawirusem.