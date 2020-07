Koronawirus. Księża jednej z parafii w Lublinie na kwarantannie. Jeden z nich miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem

Koronawirus. Księża parafii w Lublinie na kwarantannie

Księża z parafii pw. św. Józefa przy ulicy Filaretów 7 w Lublinie zostali objęci pięciodniową kwarantanną. Taką decyzję podjął sanepid po tym, jak jeden z duszpasterzy miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Decyzję podjęto po to, by ograniczyć ryzyko zakażenia innych osób. Księża mają przejść badania na obecność koronawirusa i dopiero wtedy wrócą do pełnienia swoich obowiązków.