Koronawirus. Ksiądz namawia do zdjęcia maseczek. "Nie da się tak wielbić Boga"

Koronawirus. Ksiądz namawia do zdjęcia maseczek

W sieci pojawiło się nagranie z jednego z nabożeństw, które odbyły się w pustelni w Czatachowie. To mała miejscowość położona pod Częstochową. Ojciec Daniel Galus prowadzi w niej Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezua i to właśnie on zachęca wiernych do tego, by zdjęli maseczki, co obecnie jest wbrew przepisom sanitarnym i rządowym obostrzeniom.