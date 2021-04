Koronawirus. Kosiniak-Kamysz wolontariuszem na izbie przyjęć

Pandemia w Polsce nie odpuszcza. Tylko we wtorek resort zdrowia poinformował o kolejnych ponad 8 tys. zakażeń oraz ok. 44 tys. zajętych łóżek . Tym bardziej nie dziwi decyzja Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zdecydował się zostać wolontariuszem na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Dietla w Krakowie.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Borys Budka. - Nie będzie naszego cotygodniowego spotkania, bo (Władysław Kosiniak-Kamysz - przyp. red.) pomaga jako wolontariusz w Krakowie na SOR. I będzie tam co najmniej do końca tygodnia - komentował lider PO.