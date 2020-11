Koronawirus. Konstanty Radziwiłł: polska służba zdrowia zaskakująco dobrze przechodzi przez pandemię

- Ciągle są wokół nas tacy, którzy uważają, że to wszystko jest wymyślone, spisek. Ja oczywiście nie należałem do niedowiarków i nie musiałem zachorować, żeby się przekonać, że to ciężka choroba. Takie osobiste doświadczenie dodaje jeszcze tych argumentów, które niestety ciągle padają w przestrzeni publicznej - mówił w programie "Poranna rozmowa" w RMF FM wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł .

- Test niezwykle trudny i taki, którzy przekłada się na różnego rodzaju perturbacje, w tym także na pewien dyskomfort niektórych pacjentów, pewne obawy o to, że pacjenci bez koronawirusa mogliby mieć gorszy dostęp do świadczeń, których oczekują - ocenił Radziwiłł.

Koronawirus. Konstanty Radziwiłł: obserwujemy stabilizację liczby zachorowań

- Żadnych konsultacji między nami w sprawie Marszu Niepodległości nie było, bo nie ma takiej potrzeby - odparł, pytany o ustalenia z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i sanepidem, dotyczące organizacji Marszu Niepodległości. - Wojewoda ma jako urzędnik swoją rolę. W tym przypadku prezydent Trzaskowski wydał taki zakaz, z tego co wiem organizatorzy już się odwołali i to stanowisko prezydenta Warszawy zostało potwierdzone przez sąd. Ja jestem obserwatorem tego - dodał.

Dopytywany, czy gdyby decyzja o organizacji Marszu Niepodległości zależała od niego, to wydałby zgodę na jego przemarsz, stwierdził: "Nie mam co do tego żadnej wątpliwości, że masowe manifestacje na ulicach sprzyjają transmisji wirusa". - Ponieważ jesteśmy w trakcie pandemii to trzeba to brać pod uwagę - dodał.