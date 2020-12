Koronawirus. Kiedy zaszczepi się Mateusz Morawiecki? Padła deklaracja ws. zapisów

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zachęcał do wzięcia udziału w programie szczepień. Jego zdaniem jest to "podstawowy instrument powrotu do normalności". - Dziś myślę, że ta droga powrotu do normalności się właśnie zaczyna. To tempo dostaw szczepionek będzie rosło z tygodnia na tydzień. 15 stycznia ruszają zapisy na szczepienia i również wtedy, tego pierwszego dnia, zamierzam się zapisać na szczepienie, zgodnie z harmonogramem, tym, co zostało uzgodnione w ramach narodowej strategii szczepień - powiedział Morawiecki, dodając, że "ta strategia jest największą operacją logistyczną od dziesięcioleci". - Jesteśmy na nią bardzo dobrze przygotowani. Dlatego zachęcamy wszystkich, w poszczególnych grupach według strategii, do przystępowania do szczepienia - podkreślił premier. Więcej w materiale wideo.

Rozwiń