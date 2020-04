WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 Marek Posobkiewicznormalność oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Koronawirus. Kiedy powrót do normalności? Główny Inspektor Sanitarny MSWiA odpowiada Gościem specjalnego programu WP o koronawirusie był dr Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny MSWiA. Zapytany o to, kiedy będziemy... Rozwiń że Czyli byśmy sobie też tego my w … Rozwiń Transkrypcja: że Czyli byśmy sobie też tego my wszyscy żeby epidemią pożegnać się jak najszybciej kierując się pana wiedzą tymi danymi o których pan mówi kiedy będziemy mogli wrócić do normalnego albo w miarę normalnego funkcjonowania Ja jestem bardzo pokorny jeżeli chodzi o prognozowanie ale intuicja mówi mi że możemy mieć już całkiem przyjemne lato szczególnie jeżeli będzie sprzyjała temu ten wirus dobrze się czuję i przechowuje w niskich temperaturach dlatego panie doktorze ale z kolei minister Szumowski mówił że no raczej nie będzie wakacji Zostań wirusem Dolata raczej się nie uporamy Dlatego powiedziałem co mówi mi Moja intuicja i powiedziałem to że jestem wobec tego nawet sam myślę ponieważ wirus w temperaturze około 4 stopni może przechowywany być dosyć długo żyją do trafił do lodówki bądź trafiamy na okres zimową wczesnowiosenny to są dla niego idealne warunki żeby długi czas przetrwać na zewnątrz ale jak się ciepło Jeżeli do tego jeszcze bo idzie promieniowanie ultrafioletowe słoneczne potem pirus po prostu bardzo szybko będzie na zewnątrz giną czyli ta ilość transmisji na zewnątrz się zmniejszy pamiętając o tym co mówiłem wcześniej to jest nie tylko tworzenie tego aerozolu który może spowodować zaciągnięcie przez drogi oddechowe do człowieka zdrowego tego wirusa ale przede wszystkim posiadanie tego wirusa na powierzchniach dotykanie przez osoby zarażonej doktorze panie doktorze to spytać No bo to jest tak że jeśli ja nie mam osoby chorej w domu No to ja tego wirusa w tym wirusem w domu się nie zależy co zrobić żeby nie przyciągnąć w takim wypadku tego wirusa z ze sklepu przystanku autobusowego z autobusu do domu jak ja powinienem się zachować w momencie kiedy przekracza próg własnego domu Proszę państwa ja drugi miesiąc dyżuruje w szpitalu jedną i jest to No nie ma ciągły kontakt z chorym i byłem bo wiesz izolator jum byłem w DPS stosuje to tylko podstawowe środki ochrony i dezynfekcje wchodząc do chorych wcale nie mam masek z filtrami albo kosmicznych kombinezonów zakłada zakładając maseczkę chirurgiczną na twarz fartuch fizelinowy podwójny rękawiczek zaraz powiem dlaczego i osłona oczu albo Google albo przyłbice już się czuje bezpieczne