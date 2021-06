Koronawirus. Kiedy definitywny koniec maseczek? Padł "realny" termin

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był profesor Andrzej Horban - główny doradca premiera ds. COVID-19. Lekarza zapytano o to, kiedy w Polsce w publicznych przestrzeniach zamkniętych przestaniemy nosić maseczki. - Jeśli chodzi o szczepienia, to my jesteśmy średniakami europejskimi, bo niecałe 30 proc. naszego społeczeństwa jest zaszczepione dwoma dawkami. Mniej więcej 50 proc. osób, które powinny być zaszczepione, otrzymało jedną dawkę - dodał ekspert od chorób zakaźnych. Prof. Horban przekazał, że społeczeństwo w Izraelu ma więcej osób zaszczepionych, dlatego mogli zrezygnować z masek. - Jeżeli będziemy mieli bardzo dobrą sytuację, taką, jaką mieliśmy w zeszłym roku w wakacje, to uważam, że niedługo można to rozważać - powiedział rozmówca Agnieszki Kopacz i zaznaczył, że jest to kwestia 2-3 tygodni. Lekarz podsumował, że jest to jeszcze możliwe przed rozpoczęciem wakacji.