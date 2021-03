Koronawirus. Jarosław Gowin opuścił szpital

Gowin opuścił szpital

W sobotę rano za pośrednictwem Twittera Jarosław Gowin oświadczył, że zakończył hospitalizację. - Dbajmy, proszę, wszyscy o siebie i innych. Statystyki są nieubłagane. 30 tys. zakażeń dziennie to 900 śmierci w ciągu kilku tygodni - zaapelował.

To nie jedyny przypadek hospitalizacji wśród polityków z powodu koronawirusa. W ostatnim czasie do szpitala trafił Rafał Trzaskowski. - Trzymajcie kciuki i za kilka dni mam nadzieję wracam do pracy. Uważajcie na siebie - prosił prezydent Warszawy, który w piątek opuścił już szpital.