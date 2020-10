Koronawirus. Jak wygląda sytuacja z dostępnością respiratorów i łóżek?

Stanowisko MZ jest jasne. Chodziaż resort dysponuje dodatkowymi łóżkami, możliwa jest sytuacja, że w jednym ze szpitali łóżek na terenie województwa zabraknie. Andrusiewicz wskazuje także, że głównym celem ministerstwa na najbliższe tygodnie jest sukcesywne zapewnianie dodatkowego sprzętu potrzebnego szpitalom do hospitalizacji osób chorych na koronawirusa.

Jak wyliczył rzecznik, obecnie dostępnych jest 1115 respiratorów dla pacjentów z koronawirusem. - Więc tutaj też ten bufor jest. My w ostatnim czasie wydaliśmy dyspozycje do Agencji Rezerw Materiałowych na wydanie blisko 700 respiratorów do szpitali wszystkich poziomów. Więc ten bufor dostępnych respiratorów też systematycznie jest zwiększany - zaznaczył Andrusiewicz.