Koronawirus. Jak długo chroni maseczka ochronna? Eksperci zabrali głos

Jednakże powinna być ona wymieniona najpóźniej po trzech lub czterech godzinach stałego noszenia. W Niemczech noszenie masek ochronnych obowiązuje w sklepach oraz w środkach komunikacji na terenie całego kraju. Niemcy na co dzień często używają prostych masek tekstylnych. Według niemieckiego Federalnego Instytutu ds. Narkotyków i Wyrobów Medycznych (BfArM), chociaż maski te nie mają udowodnionego działania ochronnego przed kornawirusem, jednak służą jako bariera przed skroplinami z ust i nosa. Jak wynika z badań, mogą one przynajmniej w pewnym stopniu zmniejszyć ryzyko transmisji wirusa. "Najlepiej byłoby, gdyby maski po jednorazowym użyciu wyprać w temperaturze 95, albo co najmniej 60 stopni, a następnie dobrze wysuszyć", zaleca BfArM.