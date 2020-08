Koronawirus i mandaty. Większość Polaków chce kar za brak maseczki

Ankietowanych w sondażu dla RMF FM i "DGP" zapytano również o planowany na 1 września powrót uczniów do szkół. Połowa (51 proc.) negatywnie oceniła decyzję rządu, a dobrze o otwarciu szkół od września wypowiedziało się 35,9 proc. Niezdecydowanych co do oceny było 13,1 proc. respondentów.